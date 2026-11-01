Москвичка заплатит 100 тысяч рублей за интимные фото экс-мужа, показанные в суде Фото: Андрей МИРЕЙКО.

Москвичка понесет наказание за то, что показала в суде интимные фотографии, на которых запечатлен ее бывший муж. Женщина рассчитывала склонить Фемиду на свою сторону в спорном вопросе, а в итоге заполучила новые проблемы.

Как стало известно сайту mk.ru, все произошло в Савеловском суде Москвы. Экс-супруги спорят из-за совместной жилплощади. После развода мужчина переехал на съемную квартиру, а в совместной двушке осталась жить жена с 2-летней дочерью.

В какой-то момент владелец недвижимости, а на долю мужчины приходилось 96%, решил вернуться. Так как комнаты были смежными, совместный быт превратился для всех в муку. По этому вопросу и возник спор. Параллельно бывшая жена подала иск о разделе имущества, во время заседания о разделе адвокат женщины показал суду в качестве доказательств снимки с ее телефона. И в галерее оказались деликатные «вещдоки».

Женщина рассчитывала, что этот аргумент зачтут в ее пользу, что жить на одной площади с таким соседом невозможно. Но дело приняло совсем иной поворот.

Мужчина потребовал наказать экс-жену и подал иск о защите чести и достоинства к ней и ее адвокату. Он отметил, что снимки отношения к делу не имели, а обнародованы без его согласия. Значит, его честь опорочена.

Изначально, Савеловский суд отказал гражданину в иске, но апелляционная инстанция Мосгорсуда, а затем и Второй кассационный суд пришли к выводу, что он прав.

В итоге ответчикам придется выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Траты лягут на женщину, так как адвокат лишь выполнял ее поручение.