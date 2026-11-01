NTV: В ФРГ в собранных детьми на Хэллоуин конфетах нашли иглы и магниты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Во время празднования Хеллоуина в немецких землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц в сладостях, собранных детьми, были найдены опасные посторонние предметы. Об этом сообщает германский телеканал NTV, ссылаясь на полицию.

"В ночь на Хеллоуин в федеральных землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц в собранных детьми сладостях и на их упаковках были обнаружены опасные посторонние предметы", - указано в сообщении телеканала.

В Аппенхайме, Рейнланд-Пфальц, девятилетний мальчик нашёл два магнита в желейной конфете, собранной у соседей. Полиция начала расследование по подозрению в попытке причинения вреда. Ранее в Германии уже были подобные случаи, например, в 2025 году в Киле в угощениях для детей обнаружили лезвия для бритвы.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале 2026 года в Калуге было возбуждено уголовное дело после обнаружения иглы в шоколадном батончике.