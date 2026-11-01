Ссора с соседом на парковке обернулась для родителей троих детей гибелью: подробности

СК: Убийство супругов в Ростове могло произойти после ссоры из-за парковки Фото: Артем КИЛЬКИН.

Спор из-за парковочного места мог стать причиной убийства семейной пары в Ростове-на-Дону. Такую предварительную версию произошедшего сообщили в правоохранительных органах "КП-Ростов-на-Дону".

По данным собеседника издания, во время конфликта 30 октября мужчина насильно посадил супругов в автомобиль и увез. Затем он нанес им множественные удары колюще-режущим предметом в область туловища.

1 ноября тела погибших с признаками расчленения обнаружили в Аксайском районе Ростовской области. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве двух человек, сопряженном с похищением, и о похищении человека.

Источник «КП – Ростов-на-Дону» также отмечает, что конфликт из-за парковочного места произошел на глазах у одного из детей, а после расправы подозреваемый вывез тела супругов в безлюдное место в Аксайском районе. У убитых супругов осталось трое детей до 14 лет.

Известно, что подозреваемый в убийстве супругов проживал с ними в одном ЖК. Ему 26 лет, на момент инцидента он был абсолютно трезв, запрещенные вещества также не были обнаружены в его крови.