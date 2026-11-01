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НовостиПроисшествия1 ноября 2026 16:49

Убийца жил совсем рядом: стали известны подробности жестокой расправы над многодетными родителями в Ростове-на-Дону

Убивший супружескую пару в Ростове-на-Дону жил с ними в одном ЖК
Сергей КУДРИН
Убивший супружескую пару в Ростове-на-Дону жил с ними в одном ЖК

Убивший супружескую пару в Ростове-на-Дону жил с ними в одном ЖК

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Появились подробности резонансного убийства многодетных родителей в Ростове-на-Дону из-за места на парковке. Как сообщает "КП-Ростов-на-Дону", неадекватный убийца, похитивший родителей на глазах одного из их детей, сделал это из-за ссоры о парковочном месте, потому что жил с ними в одном жилом комплексе.

"Вечером в пятницу 26-летний жилец того же ЖК повздорил с семейной парой - 41-летним мужчиной и его 40-летней супругой. Слово за слово, и молодой человек набросился на обоих с кулаками. Избив супругов, он силой затолкал их в принадлежавшую семье Ладу Весту и уехал в неизвестном направлении", - указано в публикации.

Дети сообщили о пропаже родителей бабушкам и дедушкам, которые обратились в полицию. Пока искали супругов, похититель нанес им множественные удары ножом, от которых они скончались. Тела с признаками расчленения он вывез за город и бросил в безлюдном месте.

Подозреваемого задержали в Ростове. В машине нашли следы крови, которые он пытался замыть. У погибших остались трое детей до 14 лет, семья характеризовалась положительно. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Похищение человека». Ход расследования контролирует региональная прокуратура.

Ранее KP.RU сообщил, что полиция нашла автомобиль убитой супружеской пары, салон внутри был залит кровью.