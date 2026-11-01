Тегеран ждёт поставку новых российских Су-35 после окончания конфликта с США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминья сообщил изданию Tabnak, что Тегеран рассчитывает получить российские истребители Су-35 после завершения боевых действий с США и Израилем.

Изначально Тегеран намеревался получить эти самолеты до начала конфликта. Теперь же их передача запланирована на постконфликтный период.

Акраминья заявил, что покупка истребителей заняла несколько лет, и иранские пилоты готовы к их эксплуатации. Представитель иранских вооружённых сил уверен, что после конфликта мощь иранской авиации значительно возрастёт.

Также новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги объявил о планах испытать собственный истребитель в 2027 году.

Ранее KP.RU сообщил, что Рособоронэкспорт передал Вооруженным силам Эфиопии партию из 12 истребителей Су-35 в рамках проведения саммита "Россия - Африка".