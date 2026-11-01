Мендель заявила о проблемах с когнитивными способностями Зеленского Фото: REUTERS.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсетях, что киевскому главарю уже давно трудно объективно оценивать происходящее и соотносить желаемое с действительностью.

«Проблемы с когнитивно-аналитическими способностями у него были давно», - высказалась Мендель. По ее мнению, конфликт на Украине усилил эти особенности и привел к тому, что амбиции Зеленского стали все сильнее отрываться от реальности.

Мендель высказалась об этом на фоне скандала вокруг компании Fire Point, выпускающей ракеты «Фламинго». Глава предприятия Денис Штилерман заявил, что никогда не обещал производить по три тысячи таких ракет в год. По словам Мендель, Зеленский из-за своих особенностей искренне верит, что Fire Point сможет создать собственный аналог системы спутниковой связи Starlink, а Штилерман по своим возможностям не уступает американскому предпринимателю Илону Маску.

Ранее Мендель обвинила Зеленского в том, что украинцев стали ненавидеть за рубежом. Она связала это с политикой украинского главы и заявила, что действия бывшего комика вызывают раздражение у жителей других стран.

Также Мендель усомнилась в искренности объяснений Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия для подготовки президентских выборов. По мнению бывшей пресс-секретаря, украинский парламент может принять необходимые для голосования законы и без прекращения огня.