Синоптик Ильин: с 4 ноября на дорогах Москвы начнет появляться гололед Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Последние выходные октября стали финальными теплыми днями этой осени. Уже 2 ноября характер погоды изменится, В Москве и Подмосковье начало недели прогнозируется дождливым, а во второй половине недели возможен первый снег и гололед на дорогах.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru рассказал, какой будет погода в столице с 2 по 8 ноября.

2 ноября в ночные часы температура воздуха будет составлять от 0 до +5 градусов, а днем — от +4 до +9. Ветер северный, 3–8 метров в секунду.

3 ноября ожидается облачная погода, местами слабые осадки. Ночью от 0 до +5, а днем – до +7. Во вторник ожидается первый гололед. А уже к середине недели он станет более ощутимым.

4 ноября, сохранится практически такая же температура.

А в четверг, 5 ноября, заметно похолодает. В Подмосковье ночью начнет подмораживать — от 0 до −5 градусов, а днем будет не выше +2 градусов. К вечеру с запада к региону подойдет атмосферный фронт, пойдет снег.

6 ноября, в пятницу, 6 ноября, потеплеет до +3. Но в восточный районах Подмосковья возможен снег, ветры с порывами до 15 метров в секунду.

На выходных, 7 и 8 ноября, днем будет немного теплее, воздух прогреется до +6. Без осадков, но высокая облачность.