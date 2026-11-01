Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский заявил о своей якобы готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции. В интервью CNN Türk он сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может передать российскому президенту такое предложение.

«Да, мы готовы. Мы готовы к этой встрече в Турции», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о возможности переговоров с российским президентом. Он назвал Турцию практичным и реалистичным посредником, который, по его мнению, способен не занимать сторону одного из участников конфликта.

Зеленский считает, что дальнейшие переговоры якобы "необходимо проводить на уровне глав государств". По его словам, "лидеры должны продемонстрировать политическую волю и принять решения, которые позволят заключить мирное соглашение". При этом сам раз за разом отвергает мирные инициативы американского президента Дональда Трампа.

Ранее Зеленский называл возможным местом встречи одну из арабских стран или США. Киевский главарь сказал, что якобы готов к переговорам с российским лидером, но просто "не хочет это делать в Москве".

Российский президент, в свою очередь, заявлял, что Зеленский может приехать для переговоров как раз в столицу России. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к заключению долговременного и прочного мира с учетом ее законных интересов.