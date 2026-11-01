Москвичка отсудила у студии эпиляции более 100 тысяч за шрамы после процедуры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Поход в салон красоты закончился для жительницы Московской области травмами и долгими судами. Женщина обратилась к мастеру в районе Дорогомилово, чтобы сделать электроэпиляцию.

Стоимость услуги составила 6200 рублей. Клиентке предложили пройти 8 сеансов, чтобы удалить волосяной покров в разных зонах. Но никто не объяснил, как часто нужно посещать мастера и когда ждать эффект от процедуры.

Кроме того, мастер не воздействовал на основания волосяного фолликула, а просто удалял все лишнее пинцетом. В итоге волосы стали врастать, образовалась эритема от ожога. А затем проявились пигментные пятна. Пострадавшей пришлось обратиться в клинику для лечения, чтобы восстановить кожу и убрать рубцы от процедур.

После клиентка подала иск к студии, где проходила первые процедуры. В иске указывалось, что требует вернуть стоимость услуги 250918 рублей, компенсировать лечение 287500 рублей, оплатить неустойку в соответствии с законом «О защите прав потребителей» - 64610 рублей. Плюс женщина потребовала выплатить ей моральный вред – 100 тысяч рублей и компенсировать расходы на юриста - 65000 рублей и автофиксацию доказательств - 4980 рублей.

Но, как стало известно mk.ru, в Наро-Фоминском суде женщине сообщили, что договор между ней и студией недействителен, так как у учреждения не было лицензии на проведение подобных манипуляций.

К тому же, доказать прямую связь электроэпиляции с полученными ожогами тоже не удалось. В итоге женщине вернули стоимость процедур - 49600 рублей и выплатили неустойку, но только за нарушение срока возврата денежных средств 22 320 рублей. Плюс на студию наложили штраф - 43460 рублей, а еще они должны компенсировать расходы на юриста - 12 тысяч 54 рубля, и частично компенсировать траты на автофиксацию доказательств - 923 рубля 57 копеек. А вот моральный вред Фемида оценила в 15 тысяч рублей.

В Первом кассационном суде пострадавшая оспорила это решение, но добилась изменений только в некоторой части – моральную компенсацию увеличили до 50 тысяч рублей, а штраф – до 60960 рублей.