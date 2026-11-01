Режиссёр «Схватки» получил пулевое ранение: ситуация абсолютно нелепая

TMZ: режиссер «Схватки» Майкл Ман случайно выстрелил себе в ногу. Фото: IMAGO/Dave Starbuck/www.imago-images.de/Global Look Press

Американский режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу на стрельбище в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел вечером в субботу, 31 октября, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники и местную полицию.

По данным издания, 83-летний постановщик фильма «Схватка» пытался убрать пистолет в кобуру, когда оружие неожиданно выстрелило. На место происшествия прибыли полицейские, после чего Манна доставили в больницу.

Майкл Манн — лауреат двух премий «Эмми». Среди его известных работ — фильмы «Охотник на людей», «Последний из могикан», «Схватка» и «Полиция Майами».

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