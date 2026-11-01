Роскачество: цветная соль не полезнее обычной - это маркетинговые уловки Фото: Иван ВИСЛОВ.

В магазинах настоящее разнообразие соли: гималайская розовая, черная, голубая персидская, морская и йодированная. Но все ли они полезны? На этот вопрос ответили в Роскачестве.

По мнению экспертов, цветные разновидности продукта не могут считаться полноценным источником полезных микроэлементов. Это маркетинговые уловки и какой-либо пользы в цветной соли нет.

Вся пищевая соль более чем на 90% состоит из хлористого натрия, который и придает блюдам вкус. А морская соль, вопреки распространенному мнению, не полезнее каменной, так как химический состав у них почти идентичен.

Единственный продукт, который отличается – это йодированная соль. Входящий в состав микроэлемент помогает предотвратить нарушения работы мозга, снижает чувство утомляемости и позволяет бороться с патологиями щитовидной железы.

- Несмотря на наличие примесей, концентрации полезных элементов в «цветных» видах соли ничтожно малы, — сказали NEWS.ru в Роскачестве.

Например, розовая соль бывает крымской и гималайской, но чтобы организм почувствовал различие в химическом составе, необходимо съесть около 30 граммов. А это в шесть раз превышает суточную норму.

Черная соль имеет примеси железа и сероводорода, но концентрация минералов в ней ничтожно мала и не является источником для организма. А магниевая соль применяется в медицине и косметологии, а не употребляется в пищу.