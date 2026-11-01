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НовостиВ мире1 ноября 2026 18:24

По данным экзитполов, Йотова побеждает в 2-м туре выборов президента Болгарии

В голосовании, по предварительным данным, приняли участие около 26,8% граждан
Ольга НОВИКОВА
Действующий президент Болгарии Илияна Йотова

Действующий президент Болгарии Илияна Йотова

Фото: REUTERS.

Действующий президент Болгарии Илияна Йотова на данный момент побеждает во втором туре выборов главы государства. Такие данные опубликованы по итогам экзитполов в прямом эфире Болгарского национального телевидения.

По озвученным телеканалом данным экзитполы показывают следующий расклад голосов избирателей. За Илияну Йотову проголосовали около 51%пришедших на выборы избирателей. Ее политический оппонент, бывший премьер-министр технического правительства Андрей Гюров, которого поддержала оппозиция, получил около 44,6% голосов.

По данным опросов, в голосовании участвовали около 26,8% граждан, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Напомним, Илияна Йотова занимает пост главы государства после отставки Румена Радева. Это первый в истории Болгарии прецедент, когда страну возглавила женщина.

Ранее KP.RU писал, что кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова заявила о необходимости сделать страну дипломатическим каналом в диалоге с Россией. Она призвала государство играть сильную роль в качестве связующего звена.