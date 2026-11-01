Московский Главпочтамт выставлен на аукцион за 7,7 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Почта России» выставила на аукцион здания исторического комплекса Главпочтамта в центре Москвы. Начальная стоимость лота составляет 7,7 млрд рублей, соответствующая информация опубликована на сайте ГИС «Торги».

В документации указаны два адреса объектов недвижимости: Мясницкая улица, 26А, и Чистопрудный бульвар, дом 2. В состав имущества вошли 46 помещений общей площадью более 20,1 тысячи квадратных метров в главном здании почтамта, а также 19 строений площадью 5,9 тысячи квадратных метров.

Комплекс Главпочтамта имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это означает, что новый собственник должен будет учитывать охранные требования: они могут ограничивать использование зданий и возможности их перестройки.

Также KP.RU сообщал, что на торги выставили главный корпус Ижевского оружейного завода с начальной ценой 50,8 млн рублей. Победитель должен будет отреставрировать объект культурного наследия федерального значения в течение семи лет.