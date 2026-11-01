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НовостиОбщество1 ноября 2026 18:33

Московский Главпочтамт выставлен на аукцион за 7,7 млрд рублей

Комплекс Главпочтамта имеет статус объекта культурного наследия, поэтому новый собственник должен учесть эти ограничения
Анна АДАМАЙТЕС
Московский Главпочтамт выставлен на аукцион за 7,7 млрд рублей

Московский Главпочтамт выставлен на аукцион за 7,7 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Почта России» выставила на аукцион здания исторического комплекса Главпочтамта в центре Москвы. Начальная стоимость лота составляет 7,7 млрд рублей, соответствующая информация опубликована на сайте ГИС «Торги».

В документации указаны два адреса объектов недвижимости: Мясницкая улица, 26А, и Чистопрудный бульвар, дом 2. В состав имущества вошли 46 помещений общей площадью более 20,1 тысячи квадратных метров в главном здании почтамта, а также 19 строений площадью 5,9 тысячи квадратных метров.

Комплекс Главпочтамта имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это означает, что новый собственник должен будет учитывать охранные требования: они могут ограничивать использование зданий и возможности их перестройки.

Также KP.RU сообщал, что на торги выставили главный корпус Ижевского оружейного завода с начальной ценой 50,8 млн рублей. Победитель должен будет отреставрировать объект культурного наследия федерального значения в течение семи лет.