Яхты российских миллиардеров стали обузой для Италии: во сколько это обходится стране

CNN: Италия тратит миллионы долларов на содержание яхт российских миллиардеров Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

Италия ежегодно тратит миллионы долларов из бюджета на содержание арестованных яхт российских миллиардеров. Об этом 1 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на мэра Триеста Роберто Дипиаццу.

По словам градоначальника, расходы на яхту российского предпринимателя Андрея Мельниченко превышают 11 миллионов долларов в год. В эту сумму входят зарплаты 20 членов экипажа, затраты на топливо, охрану и страховку судна.

Дипиацца выразил недовольство тем, что итальянским налогоплательщикам приходится оплачивать содержание яхты. Он отметил, что если санкции против Мельниченко отменят, бизнесмен должен будет возместить государству понесенные расходы. При этом, по мнению мэра, сумма может оказаться настолько большой, что миллиардеру будет дешевле приобрести новое судно.

Кроме того, Италия уже потратила 15 миллионов долларов на содержание яхты российского миллиардера Эдуарда Худайнатова и еще 2 миллиона долларов — на судно стального магната Алексея Мордашова. Арестованные яхты находятся под управлением итальянских властей на основании решений европейского суда и национального законодательства.

Ранее KP.RU писал, что итальянские власти арестовали яхту Андрея Мельниченко Sailing Yacht A в порту Триеста. Судно длиной 143 метра оценивали примерно в 530 млн евро, его арест объясняли санкциями Евросоюза.