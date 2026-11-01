Сидели в загоне с овцами и пытались согреться у костра: в Румынии спасли трех украинцев, неделю блуждавших в горах

В Румынских горах обнаружили трёх заблудившихся украинцев в истощённом виде. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Румынские спасатели нашли трех граждан Украины, которые семь дней блуждали в горах на севере страны. Мужчин обнаружили в загоне для овец на высоте 1,7 тысячи метров в уезде Марамуреш, сообщила представитель горноспасательной службы Salvamont Алина Присекару.

По ее словам, украинцы пытались согреться у костра. Они находились в состоянии сильного истощения и переохлаждения, поскольку отправились в горы в городской одежде и обуви. После оказания помощи спасатели передали мужчин пограничникам в населенном пункте Валя-Вишеулуй.

Ранее KP.RU писал о 27-летнем киевлянине Стасе, который восемь дней пробирался через Карпаты в Румынию вместе со спутниками. Мужчины перекусили болторезом колючую проволоку на границе, а после перехода были задержаны румынской полицией, получив возможность оформить временную защиту.