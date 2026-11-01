Американского сенатора Криса Мерфи госпитализировали с инсультом Фото: Оксана ЗУЙКО.

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи был госпитализирован с инсультом. После первоначального обследования в местной больнице 53-летнего законодателя перевели в медицинский центр при университете Джонса Хопкинса в штате Мэриленд, передали в аппарате политика.

«Его доставили в местную больницу, где было установлено, что у него инсульт», — рассказали представители сенатора. Там также уточнили, что Мерфи находится в сознании.

Мерфи представляет штат Коннектикут и входит в число наиболее влиятельных политиков Демократической партии в Сенате. Его называют одним из возможных претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США на выборах 2028 года.

Ранее KP.RU сообщал, что рэпер ДеАндре Кортес Уэй (Soulja Boy) объявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2028 году. Он написал о своих планах в соцсетях и заявил, что рассчитывает сменить сцену и студию звукозаписи на Овальный кабинет.