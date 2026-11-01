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НовостиВ мире1 ноября 2026 20:29

Неопознанный объект покинул воздушное пространство Латвии: власти отменили тревогу

Военные Латвии отменили воздушную угрозу в двух районах у границы с Россией
Диана ЗАМАЛЕЕВА
О предполагаемой угрозе в воздушном пространстве Латвии Вооруженные силы страны сообщили в ночь на 1 ноября. Фото:CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

О предполагаемой угрозе в воздушном пространстве Латвии Вооруженные силы страны сообщили в ночь на 1 ноября. Фото:CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

В Латвии отменили предупреждение о возможной воздушной угрозе в Краславском и Лудзенском районах. Об этом сообщили Вооруженные силы страны, передает портал национального гостелерадио LSM.

По данным военных, некий неопознанный объект якобы пересек латвийско-российскую границу, а затем покинул воздушное пространство республики.

«Вооруженные силы объявили об отмене возможной воздушной угрозы в Краславском и Лудзенском районах», — говорится в сообщении.

О предполагаемой угрозе в воздушном пространстве Латвии Вооруженные силы страны сообщили в ночь на 1 ноября.

Напомним, ранее KP.RU писал о вторжении неопознанного беспилотника в воздушное пространство Латвии. В мае 2026 года латвийские военные заявили, что аппарат якобы пересек границу страны и затем покинул ее воздушное пространство.