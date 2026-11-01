Самолёт за два миллиона долларов упал посреди улицы в Палм-Бич в США, погибли люди

Самолет упал на дорогу во Флориде в США. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван ВИСЛОВ.

Частный самолёт упал посреди улицы в Палм-Бич в США (штат Флорида). Об этом информирует местный портал Boca News.

По предварительной информации портала, речь идет о частном самолёте Learjet 60 стоимостью $2 млн. Он упал с высоты более 8000 футов, что соответствует около 2,5 тысячи метров. Сообщается, что это реактивный самолёт, который утром вылетел из Остина, штат Техас. Портал публикует фото, на котором посреди проезжей части образовалась обширная воронка. Офис шерифа округа Палм-Бич опубликовал релиз, в котором подтверждается, что «расследуется инцидент с участием воздушного судна». Факт крушения подтвердили и местные экстренные службы.

Также очевидцы сообщили порталу, что самолёт при падении врезался в передвижной дом, однако эта информация уточняется. Также некоторые очевидцы сообщают, что при падении самолет оборвал электропровода. Пока достоверно не подтверждено, привела ли катастрофа к гибели или ранениям людей, однако ряд источников сообщают о нескольких погибших. В частности, по некоторым данным на борту воздушного судна находились 9 человек.

Ранее в Боливии самолет ВВС C-130 Hercules упал на оживленную улицу в Эль-Альто и проломил десятки автомобилей. В результате погибли 15 человек. Самолет перевозил сотни тысяч купюр по запросу Центробанка Боливии.

Также сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на трассе возле американского города Нейплс.