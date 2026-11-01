В Донецке более 276 тысяч абонентов остались без света: обесточены почти две тысячи подстанций

В Донецке частично отключили электричество во всех районах города. Без энергоснабжения остаются 276 008 абонентов, обесточены 1 890 трансформаторных подстанций. Фото: REUTERS.

В Донецке частично отключили электричество во всех районах города. Без энергоснабжения остаются 276 008 абонентов, обесточены 1 890 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале со ссылкой на данные «Донецкэнерго».

Энергетики проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в Мариуполе и прилегающих районах удалось восстановить подачу электроэнергии после аварии на энергообъекте. Энергетики завершили ремонтные и пусконаладочные работы, после чего электроснабжение вернулось в штатный режим. При этом в Минэнерго ДНР предупреждали, что в отдельных районах республики еще возможны локальные отключения.