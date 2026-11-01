Накопительную пенсию в 2027 году можно будет получить сразу: кому положена выплата

По общему правилу обратиться за накоплениями женщины смогут с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В 2027 году россияне смогут получить пенсионные накопления единовременно, оформить срочную выплату на срок от десяти лет или пожизненную ежемесячную пенсию. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин в беседе с RT.

По общему правилу обратиться за накоплениями женщины смогут с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для назначения пожизненной выплаты потребуется не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент от 30. Если этих условий нет или размер выплаты слишком мал, накопления перечислят одной суммой.

Ежемесячную выплату рассчитывают, разделив накопления на ожидаемый период выплат. В 2027 году его планируют установить на уровне 270 месяцев. Если рассчитанная сумма не превысит 10% прожиточного минимума пенсионера, деньги выплатят единовременно. По предварительным оценкам, это возможно при накоплениях до 469 665 рублей.

Срочную выплату минимум на десять лет смогут оформить граждане, чьи накопления сформированы за счет материнского капитала, программы софинансирования или добровольных взносов. При расчете учитывается инвестиционный доход.

Напомним, ранее KP.RU разбирался, кто из россиян может получить пенсионные накопления одной выплатой и какие условия для этого необходимо выполнить.