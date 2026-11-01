На Ладоге испытали платформу от дронов и катеров: «Нарвал» поразил все мишени

Губернатор показал, как выглядит новая платформа. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo/AaGWxED3K0c

Плавучая платформа «Плот-47» уже успешно прошла боевые испытания на Ладожском озере, расположенном в Ленинградской области. Установленный на ней специальный модуль «Нарвал» поразил все мишени, которые имитировали разнообразные воздушные и морские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе MAX.

По словам главы Ленобласти, испытания этого опытного образца полностью завершились еще в октябре.

"Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а в дальнейшем — развивать безэкипажные модификации", - написал глава региона в своем канале.

Он отметил, что экспериментальный образец с установленным оборудованием удалось полностью создать за очень короткий срок - всего за 15 рабочих дней.

Напомним, ранее KP.RU писал о том, что плавучую платформу «Плот-47» разработали для защиты портов, военно-морских баз и энергетических объектов от беспилотников.