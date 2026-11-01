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НовостиЧто происходит1 ноября 2026 22:14

Под Тверью разбилось самодельное воздушное судно: погиб пилот

Прокуратура проверяет крушение самодельного судна под Тверью
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства крушения самодельного воздушного судна в Тверской области, в результате которого погиб пилот.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства крушения самодельного воздушного судна в Тверской области, в результате которого погиб пилот.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства крушения самодельного воздушного судна в Тверской области, в результате которого погиб пилот. Инцидент произошел 1 ноября около 13:00 у деревни Каюрово. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ведомство проверит соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о крушении легкомоторного самолёта в Саратовской области. Воздушное судно потерпело аварию во время посадки недалеко от села Колки: самолёт столкнулся с линией электропередачи.