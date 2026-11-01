В Старом Осколе беспилотник повредил фасад многоэтажки: последствия

В Старом Осколе Белгородской области беспилотник повредил фасад многоквартирного дома. На месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Старом Осколе Белгородской области беспилотник повредил фасад многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном оперштабе в MAX.

«В Старом Осколе в результате падения БПЛА ВСУ поврежден фасад многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что после атаки беспилотников повреждения получили жилые дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке обломки дрона повредили балкон и остекление двух квартир в многоквартирном доме, а в Крымске беспилотник частично повредил кровлю частного дома. По данным регионального оперштаба, пострадавших не было, на местах происшествий работали оперативные и специальные службы.