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НовостиПолитика1 ноября 2026 22:57

Си Цзиньпин удивился вопросу о переговорах по Украине

Штайнмайер: Си Цзиньпин удивился в ответ на вопрос о переговорах по Украине
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Китай не планирует проводить трехсторонний саммит с участием России и США для урегулирования конфликта на Украине. Фото: Katharina Kausche/dpa/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Китай не планирует проводить трехсторонний саммит с участием России и США для урегулирования конфликта на Украине. Фото: Katharina Kausche/dpa/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Китай не планирует проводить трехсторонний саммит с участием России и США для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Tagesschau.

По словам немецкого лидера, он напрямую спросил китайского председателя о сообщениях о возможной встрече трех стран. Си Цзиньпин, как рассказал Штайнмайер, отреагировал с удивлением и опроверг информацию о подготовке такого саммита.

При этом на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, вероятно, состоится беседа представителей США, России и Китая. Однако, уточнил президент ФРГ, украинский вопрос в ходе этой встречи поднимать не планируют.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о возможной трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.