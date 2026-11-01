В ОП напомнили, кого нельзя привлекать к работе 4 ноября

Работников младше 18 лет нельзя привлекать к работе в День народного единства, который отмечается 4 ноября. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha/Global Look Press

Работодатели не вправе привлекать сотрудников младше 18 лет в День народного единства, который отмечается 4 ноября. Исключение предусмотрено для юных работников творческих профессий. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Трудовой кодекс запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников младше 18 лет», — пояснил Машаров.

При этом запрет не действует на несовершеннолетних сотрудников творческих сфер, задействованных в средствах массовой информации, кино, теле- и видеопроизводстве, театрах, концертных организациях и цирках.

В 2026 году День народного единства отмечают в среду. Этот день относится к нерабочим праздничным днем.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что первая рабочая неделя ноября для россиян будет укороченной — трудиться предстоит четыре дня.