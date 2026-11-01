Женщины ищут работу почти на месяц дольше мужчин: Росстат выяснил подробности

Также Росстат сообщил, что в сентябре 20,4% безработных обращались за помощью в поиске работы в государственную службу занятости. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Средняя продолжительность поиска работы среди безработных женщин в России в сентябре составила 5,7 месяца. Мужчины справлялись с поиском быстрее — в среднем за 4,7 месяца. Такие данные Росстата изучил ТАСС.

По сравнению с августом ситуация изменилась: тогда женщины искали работу в среднем 5,3 месяца, а мужчины — 4,9 месяца.

Также Росстат сообщил, что в сентябре 20,4% безработных обращались за помощью в поиске работы в государственную службу занятости. Еще 66% опрошенных прибегали к помощи друзей, родственников и знакомых.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о количестве безработных россиян, которые не могут найти работу в течение года. Экономист Сафонов объяснил, почему трудоустройство стало сложнее: компании оптимизируют численность сотрудников.