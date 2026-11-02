20-летний Кими Антонелли переписал историю «Формулы-1»: итальянец стал самым молодым чемпионом

Антонелли стал недосягаем для соперников в личном зачёте за четыре этапа до окончания сезона. Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Пилот Mercedes Кими Антонелли впервые выиграл чемпионат мира «Формулы-1» и установил возрастной рекорд. Итальянец обеспечил себе титул после третьего места на Гран-при Мексики, сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Антонелли стал недосягаем для соперников в личном зачёте за четыре этапа до окончания сезона. Его преимущество над ближайшими преследователями оказалось математически неотыгрываемым.

На момент завоевания титула гонщику было 20 лет и 68 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю: немец стал чемпионом в 2010 году в возрасте 23 лет и 134 дней.

Антонелли также прервал многолетнюю паузу для Италии: последним итальянским чемпионом «Формулы-1» до него был Альберто Аскари, выигравший титул в 1953 году. Первым чемпионом из Италии стал Джузеппе Фарина в 1950-м.

Гонка в Мехико завершилась победой Макса Ферстаппена. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, а третье место занял Антонелли — этого результата хватило, чтобы досрочно оформить чемпионство.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о победе Кими Антонелли на Гран-при США «Формулы-1». Итальянский пилот Mercedes стартовал с поул-позиции и первым пересёк финишную черту после 56 кругов, опередив Шарля Леклера более чем на 13 секунд.