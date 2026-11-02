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НовостиПолитика2 ноября 2026 1:23

Зеленский пытается навредить республиканцам: Дмитриев раскрыл план киевского главаря

Дмитриев: Зеленский пытается ослабить позиции Республиканской партии в США
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Дмитриев считает, что заявления Зеленского свидетельствуют о том, что тот не сделал выводов из предыдущих ошибок.

Дмитриев считает, что заявления Зеленского свидетельствуют о том, что тот не сделал выводов из предыдущих ошибок.

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский продолжает действия, которые, по его мнению, могут ослабить позиции Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.

Так он прокомментировал интервью Зеленского телеканалу Fox News. Украинский политик высказался о возможном энергетическом перемирии и заявил, что президент США Дональд Трамп мог бы поднять этот вопрос во время переговоров в Абу-Даби.

Дмитриев считает, что заявления Зеленского свидетельствуют о том, что тот не сделал выводов из предыдущих ошибок. При этом глава РФПИ связал его позицию с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах и предстоящим голосованием в Конгресс.

Напомним, ранее KP.RU писал о заявлениях Владимира Зеленского в эфире американского телеканала Fox News, где быший комик раскритиковал позицию президента США Дональда Трампа по вопросу ударов по российской энергетической инфраструктуре. Зеленский утверждал, что рост цен на дизельное топливо связан прежде всего с ситуацией вокруг Ормузского пролива, а не с атаками украинских сил.