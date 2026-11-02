Кто в России может получать две пенсии одновременно: Лантратова назвала три категории граждан

Две пенсии также положены людям с инвалидностью вследствие военной травмы, в том числе участникам СВО и добровольцам. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Некоторые категории россиян имеют право одновременно получать две пенсии. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

По общему правилу гражданам назначают одну пенсию, однако закон предусматривает исключения. В частности, военные пенсионеры могут получать страховую пенсию по старости дополнительно к ведомственной. Для этого необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет гражданского стажа и 30 пенсионных коэффициентов. При этом фиксированная выплата к такой пенсии не назначается.

Две пенсии также положены людям с инвалидностью вследствие военной травмы, в том числе участникам СВО и добровольцам. Такое право есть и у инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда.

Еще одна категория — родители погибших военнослужащих срочной службы, их нетрудоспособные дети и вдовы, не вступившие в новый брак. Они могут получать пенсию по старости или инвалидности одновременно с выплатой по случаю потери кормильца.

Напомним, ранее KP.RU писал о том, какие льготы и дополнительные гарантии предусмотрены для работающих пенсионеров.