11 человек пострадали на пожаре в Межегейском месторождении в Туве

Фото: Олег УКЛАДОВ.
11 человек пострадали при пожаре на Межегейском месторождении в Туве. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Возгорание произошло в ночь на понедельник, 2 ноября. Межегейское месторождение находится на территории Тандинского района, здесь добывают каменный уголь. Оно считается одним из самых перспективных месторождений угля в регионе.
«Травмировано 11 человек, четверо госпитализированы», - уточнили в МЧС.
Из административного здания, в котором произошло возгорание, самостоятельно эвакуировался 181 человек. Предварительной причиной пожара названо замыкание электросетей.
Новость доплняется.