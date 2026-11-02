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НовостиОбщество2 ноября 2026 1:47

11 человек пострадали на пожаре в Межегейском месторождении в Туве

О возгорании стало известно в ночь на 2 ноября
Мария ПАВЛОВА
На угольном месторождении в Туве произошёл пожар. Фото носит иллюстративный характер.

На угольном месторождении в Туве произошёл пожар. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

11 человек пострадали при пожаре на Межегейском месторождении в Туве. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Возгорание произошло в ночь на понедельник, 2 ноября. Межегейское месторождение находится на территории Тандинского района, здесь добывают каменный уголь. Оно считается одним из самых перспективных месторождений угля в регионе.

«Травмировано 11 человек, четверо госпитализированы», - уточнили в МЧС.

Из административного здания, в котором произошло возгорание, самостоятельно эвакуировался 181 человек. Предварительной причиной пожара названо замыкание электросетей.

Новость доплняется.