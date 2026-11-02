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НовостиВ мире2 ноября 2026 2:12

Хакер похитил данные 15 тысяч госслужащих: власти призвали срочно сменить пароли

В Словении хакер получил доступ к 15 тысячам учетных записей госслужащих
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Хакер получил несанкционированный доступ к данным примерно 15 тысяч учетных записей словенских государственных служащих. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

Хакер получил несанкционированный доступ к данным примерно 15 тысяч учетных записей словенских государственных служащих. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

Хакер получил несанкционированный доступ к данным примерно 15 тысяч учетных записей словенских государственных служащих. Злоумышленник использовал скомпрометированный веб-сервер одного из госорганов, сообщило Управление информационной безопасности правительства Словении.

В ведомстве предупредили о риске неправомерного использования похищенных данных и потребовали от администраторов затронутых систем незамедлительно сбросить пароли всех учетных записей, которые могли пострадать.

Ранее управление повысило уровень угрозы кибербезопасности в стране до высокого. Причиной стала критическая уязвимость языка программирования PHP.

Напомним, ранее KP.RU писал о критических уязвимостях в языке программирования PHP, которые поставили под угрозу десятки миллионов сайтов по всему миру. Эксперты предупреждали, что злоумышленники могут получить доступ к серверам без авторизации.