Россия создаст международную космическую академию: Земцов рассказал о новом проекте

В России планируют создать международную космическую академию. Об этом сообщил проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов на пресс-конференции, передает РИА Новости.
«Мы договорились, что запустим что-то вроде международной космической академии», — заявил Земцов.
Также ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подписал меморандум о стратегическом партнерстве с постоянным секретарем Министерства информации, связи и информационных технологий Танзании Мухаммедом Хамиисом Абдуллой.
Напомним, ранее KP.RU писал о сотрудничестве России и США в космической сфере. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что стороны договорились продлить работу Международной космической станции до 2030 года.