Россия создаст международную космическую академию: Земцов рассказал о новом проекте

«Мы договорились, что запустим что-то вроде международной космической академии», — заявил Земцов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России планируют создать международную космическую академию. Об этом сообщил проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы договорились, что запустим что-то вроде международной космической академии», — заявил Земцов.

Также ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подписал меморандум о стратегическом партнерстве с постоянным секретарем Министерства информации, связи и информационных технологий Танзании Мухаммедом Хамиисом Абдуллой.

Напомним, ранее KP.RU писал о сотрудничестве России и США в космической сфере. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что стороны договорились продлить работу Международной космической станции до 2030 года.