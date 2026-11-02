В Черном и Азовском морях обнаружили 25 новых видов: какие рыбы появились в регионе

За последние 15 лет в Черном и Азовском морях обнаружили более 25 видов живых организмов, которые ранее не встречались в этих акваториях или фиксировались лишь в отдельных районах. Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

За последние 15 лет в Черном и Азовском морях обнаружили более 25 видов живых организмов, которые ранее не встречались в этих акваториях или фиксировались лишь в отдельных районах. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.

По словам ученого, одни виды попали в моря благодаря деятельности человека, другие самостоятельно мигрировали из мирового океана.

К числу переселенных человеком рыб относится пеленгас. Как отметил Абрамчук, условия Азово-Черноморского бассейна оказались для него благоприятнее, чем на исторической родине — Дальнем Востоке. По некоторым биологическим показателям местная популяция превосходит дальневосточную.

Среди самостоятельно пришедших видов ученый назвал круглых сардинелл, распространенных в Атлантическом и Тихом океанах, и дорадо из Средиземного моря. Кроме того, в регионе заметили золотистого спара, малоголовую рыбу-присоску, несколько видов бычков, хромогобиусов, зеленую морскую собачку и обыкновенную иглу-рыбу.

Напомним, ранее KP.RU писал о появлении в Азовском море нового вида грязевого краба, прибывшего из Атлантики. Ученые установили, что этот морской обитатель успешно освоился в акватории. Его появление может повлиять на местную экосистему.