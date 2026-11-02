Назван средний возраст пациентов с раком в России: заболевание не "молодеет"

По словам Каприна, современная диагностика позволяет обнаруживать опухоли, которые раньше могли оставаться незамеченными годами. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Средний возраст выявления онкологических заболеваний в России составляет около 65 лет. Рост числа диагностированных случаев не означает, что рак стал чаще встречаться у молодых: во многом это связано с улучшением методов обследования. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По словам Каприна, современная диагностика позволяет обнаруживать опухоли, которые раньше могли оставаться незамеченными годами. Некоторые из них без дополнительных обследований выявили бы только через пять-семь лет.

«Есть латентные раки, мы их выявляем из-за хорошей диагностики. Это раки, которые мы, может, выявили бы через 5–7 лет», — пояснил он.

Онколог также сообщил, что в лечении меланомы уже применяют онковакцину. Ученые продолжают разрабатывать препараты для терапии других видов злокачественных опухолей.

Напомним, ранее KP.RU писал о том, что в России начали применять персонализированную вакцину «Неоонковак» для лечения меланомы. Препарат разработан с учетом особенностей опухоли конкретного пациента и помогает иммунной системе распознавать раковые клетки.