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НовостиОбщество2 ноября 2026 3:26

Минздрав Тувы сообщил о состоянии пострадавших при пожаре на угольном месторождении

Четверо пострадавших при пожаре в "Межегейугле" в состоянии средней тяжести
Мария ПАВЛОВА
Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на угольном месторождении.

Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на угольном месторождении.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Четыре человека госпитализированы после пожара на территории угольного месторождения в Туве. В региональном Минздраве проинформировали об их состоянии.

«Состояние госпитализированных - средней степени [тяжести]. [Они] в травматологическом отделении республиканской больницы», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Всего при пожаре пострадали 11 человек, но только четверым из них понадобилась госпитализация.

Напомним, возгорание произошло в ночь на понедельник, 2 ноября. Из одноэтажного административного здания, в котором произошло возгорание, самостоятельно эвакуировался 181 человек. Предварительно причиной пожара специалисты называют замыкание электросетей.

Ранее сообщалось, что свыше 300 человек эвакуированы из-за пожара в демонтажной камере шахты в Кузбассе.

Также сообщалось, что девять человек погибли при обрушении нелегальной шахты в Колумбии, там незаконно добывали золото.