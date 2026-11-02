Минздрав Тувы сообщил о состоянии пострадавших при пожаре на угольном месторождении

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Четыре человека госпитализированы после пожара на территории угольного месторождения в Туве. В региональном Минздраве проинформировали об их состоянии.
«Состояние госпитализированных - средней степени [тяжести]. [Они] в травматологическом отделении республиканской больницы», - приводит ТАСС сообщение ведомства.
Всего при пожаре пострадали 11 человек, но только четверым из них понадобилась госпитализация.
Напомним, возгорание произошло в ночь на понедельник, 2 ноября. Из одноэтажного административного здания, в котором произошло возгорание, самостоятельно эвакуировался 181 человек. Предварительно причиной пожара специалисты называют замыкание электросетей.
Ранее сообщалось, что свыше 300 человек эвакуированы из-за пожара в демонтажной камере шахты в Кузбассе.
Также сообщалось, что девять человек погибли при обрушении нелегальной шахты в Колумбии, там незаконно добывали золото.