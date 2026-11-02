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НовостиОбщество2 ноября 2026 3:45

Хотел откровенные фотографии, а получил вредоносную программу: как российские хакеры взломали систему оповещения населения Украины

Хакеры из РФ взяли на себя ответственность за взлом приложения тревог Украины
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В группировке заявили, что хотели продемонстрировать уязвимость украинских цифровых сервисов, и не исключили новых инцидентов. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

В группировке заявили, что хотели продемонстрировать уязвимость украинских цифровых сервисов, и не исключили новых инцидентов. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

Хакерская группировка Hitcore заявила о взломе украинского приложения «Воздушная тревога». По утверждению участников группы, в сервисе появились ложные предупреждения о ядерной и радиационной угрозе, а также о запуске ракеты «Орешник». Об этом сообщает Mash.

Представители Hitcore рассказали, что получили доступ к системе через компьютер ее администратора. Хакеры утверждают, что перед этим познакомились с мужчиной через аккаунт, выдававший себя за 17-летнюю девушку. По их версии, сотрудник скачал на рабочее устройство файл, который содержал вредоносную программу в надежде увидеть откровенные фотографии юной девушки.

В группировке заявили, что хотели продемонстрировать уязвимость украинских цифровых сервисов, и не исключили новых инцидентов. Воздушные силы Украины подтвердили, что приложение могло подвергнуться постороннему вмешательству и распространять недостоверные сообщения. При этом в ведомстве подчеркнули, что радиационной угрозы нет.

Напомним, ранее KP.RU писал о взломе украинского государственного сервиса «Дия». Российский хакер PalachPro, по данным публикации, получил доступ к административной панели приложения, где хранились сведения о его работе и администраторах.