В Госдуме хотят ограничить премии руководства компаний при долгах по зарплате

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В России могут ограничить выплату премий руководству компаний и организаций, в которых зарплату работникам задерживают на срок более одного месяца. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.
«Предлагаю запретить выплачивать премии, единовременные поощрительные выплаты и стимулирующие вознаграждения руководителю организации, его заместителям, главбуху и другим топ-менеджерам при наличии просроченной задолженности по зарплате в компании более одного месяца», - рассказал ТАСС автор инициативы Сергей Миронов.
Он назвал противоречащей принципам социальной справедливости практику выплаты дополнительных премий руководству организаций, имеющих задолженности по зарплате и испытывающих финансовые трудности.
Накануне фракция КПРФ в Государственной думе выступила с инициативой поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 50 тыс. рублей.
Кроме того, в Госдуме предложили ввести 100% компенсацию ЖКУ для семей участников СВО.