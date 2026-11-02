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НовостиОбщество2 ноября 2026 4:00

В Госдуме хотят ограничить премии руководства компаний при долгах по зарплате

Миронов: нужно запретить премии руководству компаний при долгах по зарплате
Мария ПАВЛОВА
В Госдуме предложили ограничить выплаты премий руководству организаций и предприятий, где задержиавают зарплату работникам.

В Госдуме предложили ограничить выплаты премий руководству организаций и предприятий, где задержиавают зарплату работникам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России могут ограничить выплату премий руководству компаний и организаций, в которых зарплату работникам задерживают на срок более одного месяца. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

«Предлагаю запретить выплачивать премии, единовременные поощрительные выплаты и стимулирующие вознаграждения руководителю организации, его заместителям, главбуху и другим топ-менеджерам при наличии просроченной задолженности по зарплате в компании более одного месяца», - рассказал ТАСС автор инициативы Сергей Миронов.

Он назвал противоречащей принципам социальной справедливости практику выплаты дополнительных премий руководству организаций, имеющих задолженности по зарплате и испытывающих финансовые трудности.

Накануне фракция КПРФ в Государственной думе выступила с инициативой поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 50 тыс. рублей.

Кроме того, в Госдуме предложили ввести 100% компенсацию ЖКУ для семей участников СВО.