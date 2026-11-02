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НовостиПолитика2 ноября 2026 4:00

США ищут способ вернуть российский газ в Европу: поставки могут пройти через Украину

WSJ: США хотят возобновить поставки российского газа в Европу через Украину
Диана ЗАМАЛЕЕВА
По данным издания, в Белом доме предложили направлять выручку от продажи газа на эскроу-счет под юрисдикцией третьей стороны. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным издания, в Белом доме предложили направлять выручку от продажи газа на эскроу-счет под юрисдикцией третьей стороны. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США пытаются добиться возобновления поставок российского газа в Европу через Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Белом доме предложили направлять выручку от продажи газа на эскроу-счет под юрисдикцией третьей стороны. Такая схема предполагает хранение средств до выполнения предусмотренных договоренностями условий.

Напомним, ранее KP.RU писал о заявлении вице-премьера России Александра Новака о готовности восстановить поставки российского газа в Европу. Он подчеркнул, что Москва готова возобновить экспорт, если европейские страны захотят снова закупать российское топливо.