СФР назвал средний размер выплат работающим пенсионерам

Согласно статистике СФР, на 1 сентября 2026 года работающие пенсионеры получали в среднем 24 057 рублей. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Средний размер пенсии работающих пенсионеров в России достиг 24 057 рублей. За год сумма выросла более чем на 2,7 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые проанализировало РИА Новости.

Согласно статистике СФР, на 1 сентября 2026 года работающие пенсионеры получали в среднем 24 057 рублей. Годом ранее показатель составлял около 21 345 рублей.

По данным Росстата, средняя пенсия всех российских пенсионеров, включая работающих и неработающих, в сентябре достигла примерно 25,5 тысячи рублей. За год она увеличилась на 8,3%. Фактический размер выплат зависит от трудового стажа, заработка и других обстоятельств.

Напомним, ранее KP.RU писал, что в ноябре 2026 года пенсии повысят трем категориям россиян. Прибавку получат граждане, которым исполнилось 80 лет в октябре, бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности.