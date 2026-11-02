В Южной Корее расследуют гибель военного у границы с КНДР. Фото: Kim Jae-Hwan/GLOBAL LOOK PRESS

В подразделении армии Южной Кореи, которое дислоцировано у границы с КНДР, погиб военнослужащий. Инцидент произошел в уезде Чхорвон провинции Канвондо. Об этом со ссылкой на заявление армейского командования сообщает Kyunghyang Shinmun.

Отмечается, что сержант умер от телесных повреждений. Обстоятельства, при которых произошла гибель, пока не раскрываются.

В настоящее время военные и гражданские следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП.

В августе этого года, напомним, в Южной Корее восемь студентов задержали после проникновения на американскую военную авиабазу в городе Пхентхэк. Молодые люди прорвались через главные ворота авиабазы K-55 Осан. Шестерым удалось попасть на территорию объекта, еще двоих остановили у входа.