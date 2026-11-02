«Живём на полную»: Британский политик объяснил, почему не возвращается на родину после поездки в Россию

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй. Фото: Nemyshev Vyacheslav/URA.R/UGlobal Look Press

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй не спешит на родину. Политик опасается, что там его снова задержат, как это случилось в 2025 году после поездки в Россию. Об этом политик рассказал РИА Новости.

По его словам, они с женой остаются за пределами Британии, поскольку никто не может гарантировать, что история не повторится или не обернётся чем-то худшим. Последнее время Галлоуэй провёл с супругой в России, а также посещал другие страны БРИКС. Свой нынешний образ жизни он описал фразой «живём на полную».

В конце 2025 года Джордж Галлоуэй и его жена Гаятри столкнулись с проверкой в лондонском аэропорту «Гатвик» — это произошло после их возвращения из России. Допрос супругов длился в общей сложности девять часов. По словам политика, конкретных причин для проверки правоохранители не назвали. Рабочая партия Великобритании охарактеризовала произошедшее как «политически мотивированное запугивание». Сам Галлоуэй предположил, что настоящей целью проверки было желание получить доступ к их перепискам.