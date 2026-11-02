В подвале жилого дома нашли скелеты трёх человек: что с ними случилось Фото: пресс-служба СУ СК по Приморскому краю

В Лесозаводске Приморского края следователи разбираются в обстоятельствах гибели трёх человек. Их скелетированные останки обнаружили в подвале. По данным СУ СК России по Приморскому краю, по факту находки уже заведено уголовное дело.

Страшную находку сделали 27 октября 2026 года в одном из подвальных помещений города. Как сообщили в ведомстве, погибшие, по предварительным данным, — женщина и двое мужчин, которые вели асоциальный образ жизни. Личности людей пока устанавливаются.

Следователи предполагают, что к трагедии могло привести отравление. Точные причины и дату гибели специалисты выяснят после комплекса судебно-медицинских экспертиз. В СУ СК России по Приморскому краю уточнили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Оперативное сопровождение ведут сотрудники полиции региона, расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, как в квартире жилого дома в Москве обнаружили фрагменты человеческого тела. В прокуратуре Москвы также уточнили, что там же были найдены предполагаемые орудия преступления.