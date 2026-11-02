Жертвами столкновения поездов в испанской Толедо стали 12 иностранцев

Жертвами железнодорожной катастрофы в Толедо стали 12 иностранцев. Фото: соцсети

Железнодорожная катастрофа в провинции Толедо унесла жизни 69 человек, и как минимум 12 из них — иностранцы. Такие данные привёл Верховный суд автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча, который контролирует уголовное дело о трагедии.

По информации ведомства, на данный момент установлены личности 54 погибших испанцев и 12 иностранных граждан. Среди жертв — граждане Аргентины, Канады, Мексики, Португалии, Туниса, Франции, Чехии и Японии, а также четверо американцев.

В суде не исключили, что число погибших иностранцев вырастет. Без вести пропали австралийцы и японец, которые могут быть среди трёх пока неопознанных жертв.

Железнодорожная катастрофа в Испании произошла 28 октября около 9 утра на перегоне близ населённого пункта Урда в провинции Толедо. Скоростной поезд AVE компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался в состав Iryo, остановившийся на путях. В результате два вагона Iryo сошли с рельсов и рухнули с насыпи.

Причиной трагедии, по предварительным данным, стала цепочка ошибок. Сначала произошёл сбой компьютерной системы безопасности LZB. Управление взял на себя диспетчерский центр в Мадриде, однако оператор дал машинисту поезда Renfe команду возобновить движение с обычной скоростью, не убедившись, что впереди стоящий состав Iryo освободил путь. В результате AVE на скорости около 200 км/ч прошёл 25 км и столкнулся с неподвижным поездом.