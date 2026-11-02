США снова начали использовать ближайший к России военный аэродром: он простоял без дела более 30 лет Фото: REUTERS.

Американские военные вновь подняли истребители в небо над Алеутскими островами — впервые за три десятилетия. Как сообщает издание The War Zone, ВВС США вернули к боевому дежурству по противовоздушной обороне авиабазу Эриксон на острове Шемья. Этот объект на Аляске законсервировали еще в 1994 году.

В октябре на взлетную полосу вернулись F-16. Точка эта, прямо скажем, не рядовая: до российских Командорских островов отсюда всего 440 километров. Как отмечают журналисты, такое развертывание стало финалом многонациональной операции ПВО, в которой участвовали американские и канадские истребители.

Сами военные объясняют шаг просто: NORAD нужно надежнее прикрывать северные и тихоокеанские подступы к Северной Америке. А база на Шемье — ключевой стратегический оплот, расположенный, по сути, у самых границ России.

Любопытно, что на фоне военной активности стороны продолжают обсуждать вполне мирные проекты. Ранее стало известно, что Россия и США ведут переговоры об использовании российских технологий сжижения природного газа на Аляске. Об этом рассказал замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.