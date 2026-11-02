«Герани» поразили склад вооружения, завод «Укрспецсвязь» и электровоз на Украине Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Российские военные нанесли удары по ряду объектов в тыловых районах Украины. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры поражения целей.

По данным оборонного ведомства, удары были нанесены расчётами ударных беспилотников «Герань» отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Среди поражённых целей — склад вооружения, логистический центр, задействованный в перевозке военных грузов, производственное здание завода «Укрспецсвязь», выпускающего продукцию военного и двойного назначения, а также электровоз на одном из железнодорожных перегонов.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали: удары наносятся исключительно по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по предприятиям, работающим на ВСУ.