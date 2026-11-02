Иностранцы стали реже нарушать законы в России: что говорит статистика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Число преступлений, совершённых иностранцами в России, за девять месяцев 2026 года упало более чем на треть. Такими данными поделилась пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

«Количество преступлений, совершенных иностранцами, понизилось на 39,5%. Одновременно на 18,9% меньше зафиксировано преступлений в отношении таких граждан», — указали в Совбезе.

Более чем на четверть сократилось и количество иностранцев, которые пошли на криминал.

Стоит напомнить, что в сентябре заработал новый закон о мигрантах. Он призван навести порядок в миграционной политике. Среди прочего приезжим, которые собираются остаться в России дольше трёх месяцев, теперь нужно проходить медосвидетельствование в течение 30 дней. Раньше на это давалось 90 дней, уточнил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.