Попросил примерить дорогие часы и сбежал: вор решился на дерзкую кражу средь бела дня Фото: AFLO/Global Look Press

В Токио полиция разыскивает мужчину, который средь бела вечера унес из ювелирного магазина часы стоимостью 46 миллионов иен (около 291 тысячи долларов. — Прим.ред.) О дерзкой краже сообщил телеканал NHK со ссылкой на правоохранителей.

Сценарий до боли простой: мужчина зашел в магазин в торговом центре на улице Nakano Broadway в районе Накано, попросил показать и примерить дорогие часы, а потом просто убежал с ними. Теперь преступника ищут, и пока безуспешно.

Место выбрано не случайно — Nakano Broadway давно известна как точка притяжения для любителей часов и прочих дорогих аксессуаров. И это уже второй подобный случай здесь за последнее время. В конце августа двое грабителей за считаные секунды вынесли из другого магазина четыре пары элитных часов общей стоимостью 200 миллионов иен. Позже по подозрению в этом деле задержали двух граждан Чили.

Ранее в Володарском районе Астраханской области пенсионерка отдала ювелирные украшения на 150 тысяч рублей мужчине, который представился скупщиком. Подозреваемого уже задержали — им оказался ранее судимый местный житель.