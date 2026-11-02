Администрацию и жителей поселка Слатино под Харьковом срочно эвакуируют Фото: REUTERS.

Подчиняющаяся Киеву Харьковская областная военная администрация (ОВА) проводит экстренную эвакуацию руководства и гражданского населения из поселка Слатино. Причиной стремительного вывоза администрации стало продвижение российской армии, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что вместе с местными властями выехала и ранее эвакуированная туда администрация Казачьей Лопани. Вывоз административных структур из населенного пункта указывает на существенное ухудшение положения украинских сил на данном участке Харьковского направления.

Напомним, российские войска оперативно продвигаются в Харьковской области. Военкор KP.RU Александр Коц отметил значимость освобождения сёл Алисовка и Бариловка. По его словам, контроль над Алисовкой открывает путь на Липцы — главный укрепрайон ВСУ, угрожающий обстрелами Харькова, а взятие Бариловки на берегу Псла взято перерезало связь между Сумами и опорными пунктами ВСУ в Груновке и Великой Рыбице.