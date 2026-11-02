«Плашка "Пресса" стала мишенью»: Захарова жестко высказалась об охоте на российских военкоров и молчании ЮНЕСКО

Захарова: ошалевший киевский режим ведет охоту на представителей СМИ России. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на сайте ведомства с комментарием по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября. Она заявила, что реальная ситуация с безопасностью сотрудников СМИ продолжает деградировать, а международное сообщество проигрывает в борьбе с безнаказанностью.

«Ошалевший от вседозволенности и безнаказанности киевский режим, не скрываясь, ведет настоящую охоту на представителей российского медиасообщества», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, плашка «ПРЕССА» на бронежилетах военных корреспондентов больше не служит защитой, а превратилась в удобную мишень для целенаправленных атак, что квалифицируется как военное преступление по международному гуманитарному праву.

Захарова напомнила, что за 13 лет с момента учреждения этой памятной даты от рук украинских формирований погибли десятки российских журналистов, среди которых Анатолий Клян, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Семен Еремин и многие другие. При этом имена убитых российских корреспондентов продолжают игнорироваться в профильных международных отчетах, в частности в свежем Докладе Гендиректора ЮНЕСКО за 2024–2025 годы.

«Российская сторона не отступится от своих законных требований в ЮНЕСКО и в рамках других профильных форматов. МИД России продолжит последовательно отстаивать профессиональные права российских журналистов за рубежом», — заключила она.

Ранее Захарова назвала блокировку в Европейском союзе Telegram-каналов ряда российских СМИ зачисткой неугодных.