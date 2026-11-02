Йод, наличные и мешки для мусора: европейцев призвали готовиться к худшему, включая ядерную войну Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Жителей Европы призвали готовиться к худшему — от суровых погодных условий и кибератак до иностранной агрессии, включая ядерную войну. Власти разных стран советуют запасаться провизией, водой и наличными. Об этом сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе Великобритания рекомендовала гражданам иметь всё необходимое на 72 часа и достаточно наличных на случай отказа электронных платежей. В списке — минимум девять литров воды на человека, продукты без электричества и корм для питомцев. В ряде стран советуют запастись таблетками йода и прочными мешками для мусора.

Германия десятилетиями призывала делать запасы: во времена холодной войны речь шла о консервах на 14 дней, позже срок сократили до десяти, а в октябре прошлого года рекомендации смягчили до «по возможности». Но, по опросу YouGov для Немецкого агентства печати, почти половина немцев всё ещё не дотягивает до минимального уровня.

Французов просят следить за новостями в первые «решающие» три дня кризиса и держать под рукой набор первой необходимости, включая копии документов и запасные ключи. Дания обязала каждое домохозяйство обеспечивать себя минимум 72 часа, а таблетки с высоким содержанием йода впервые стали обязательными для всех моложе 40 лет, беременных и кормящих. Швеция разослала буклеты «Если наступит кризис или война» в пять миллионов домов и предписала запас на семь дней.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы никогда не было планов на войну с Европой. При этом российский лидер указал, что реальный конфликт может начаться, если европейские войска окажутся на Украине.